Tko želi kupiti auto za 7 minuta?

Automobile još uvijek svi vole fizički pogledati prije kupnje. No i to bi trebala promijeniti nova digitalna rješenja, a jedno takvo, i to domaće, za mjesec bi dana trebalo biti na tržištu. Riječ je o platformi Chiriboo iza koje stoje poznata lica automobilske, financijske i developerske scene. “Razvili smo prvu regionalnu digitalnu platformu za prezentaciju i prodaju automobila. Ovo je naš odgovor zahtjevima industrije koji bi trebao znatno pojednostaviti i skratiti vrijeme kupnje”, rekao je Darin Janković, izvršni direktor kompanije Chiriboo. Osim vizualnog prikaza automobila, koji je moguće zarotirati za 360 stupnjeva, korisnici mogu mijenjati boju i naplatke. Dobivaju i sve tehničke podatke kao i one o dodatnoj opremi za svaki model. Platforma će uz prezentaciju i kupnju automobila omogućiti i pregled opcija financiranja i osiguranja vozila. Poslovni