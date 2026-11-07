Danas (23:00)
Odlazak na zahod nikad nije bio ovako arhitektonski prosvijetljen
U Klaićevoj otvoren Laufen Roca Zagreb Gallery po projektu poznatog studija Snøhetta
Roca Grupa otvorila je u zagrebačkoj Klaićevoj ulici Laufen Roca Zagreb Gallery, novi izložbeni i susretni prostor za kupaonska rješenja i materijale. Smještena u zgradi iz 1894. godine, galerija je uređena prema konceptu “Matter” svjetski poznatog studija Snøhetta, uz spoj zakrivljenog bakrenog zida, vidljive opeke i drvenih greda. Prostor je namijenjen arhitektima, dizajnerima i klijentima za istraživanje kupaonskog namještaja i opreme, dok potkrovlje u sklopu međunarodne mreže galerija služi za razgovore, prezentacije i razmjenu znanja. Haus