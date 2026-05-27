Je li odatle došao naziv "barenje"?

Galebarenje možemo definirati kao fenomen zavođenja strankinja u nekom turističkom mjestu. Na Mediteranu ih je bilo svugdje, samo pod drugim nazivom – u Italiji su bili papagaji, u Španjolskoj strvinari, a u Grčkoj harpuni. Veterani u Knjazovoj dokumentarnoj emisiji ističu da su se radije nazivali rromantičarima, budući da im nije bilo na pameti samo nešto “na brzaka”. Priznaju da je postojala uigrana taktika kako se približiti djevojci, no ona nije bila “pasti s neba”, nego pristupiti s određenom strategijom. Trebalo je biti spreman i na odbijenicu, ali bi barem 1 od 10 pokušaja upalio. HRT