Razlozi zašto želim živjeti u nekom gradu za mene su rudimentarni. Iako nije zgorega živjeti u gradu koji ima kulturni život i intelektualnu scenu, kod mene nekako pobjeđuju bazičnije stvari: priroda, more, tržnica. Glavni razlog zašto volim živjeti u Splitu i zašto Split ne bih mijenjao je Marjan. Drugi razlog je splitski zeleni Pazar. Treći razlog je vez na mulu 6 u lučici SD Spinut – vez na kojem mi je barka. Ali, ako već moram birati alternativno mjesto za život u Hrvatskoj, to me stavlja na muke. Argument za Rijeku je lokacija: Rijeka je blizu Zagrebu, Ljubljani i Trstu, ali i dvadeset minuta autom od najljepšeg hrvatskog gorja, što mi je kao planinaru važno – tako na postavljeno pitanje odgovara jedan od devet, Jurica Pavičić