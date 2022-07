Svi smo materijal za horor seriju

Kada stanice krenu nalikovati “zombijima”, dolazi do prestanka diobe i one prolaze kroz proces koji se naziva stanično starenje. Budući da zapravo ne umiru, ove stare ili “zombi” stanice se tijekom godina sve više nakupljaju u našem tijelu. Mogu biti korisne za zdravlje jer potiču starenje obližnjih stanica za koje postoji rizik da budu kancerogene i privlače imunološke stanice da očiste stanice raka. S druge strane, ovakve stanice mogu otežati zacjeljivanje tkiva i imunološku funkciju te luče kemikalije koje potiču upalu i rast tumora, piše The Conversation. Brojne studije na miševima pokazale su da uklanjanje takvih stanica može pospješiti zdravo starenje poboljšanjem kognitivnih funkcija, mišićne mase i funkcije te oporavka od virusnih infekcija. Index