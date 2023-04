Destilacija je jednostavan no ne i jeftin proces. To kažem zato što je za destilaciju potrebno uložiti energiju, toplinu, pa kad je riječ o tome da se etanol koristi kao gorivo postavlja se pitanje ne samo ekonomske nego i energetske isplativosti. Kolikogod izgledalo zanosno točiti u spremnik automobila (bio)etanol umjesto benzina, ne treba zaboraviti da se za proizvodnju bioetanola troši energija, ma proizvodio se on i od poljoprivrednog otpada. No evo novosti: kineski su znanstvenici napravili membranu kojom su uspjeli povećati koncentraciju alkohola za gotovo devet puta, pretvarajući 5%-tni alkohol u 45%-tni. Tajna je u njezinoj ekstremnoj hidrofobnosti. Nova se membrana usto pokazala prikladnom za separaciju butanola i vode, a nadamo se da će biti iskušana i na drugim alkoholima, bilo za njihovo odvajaje od vode ili jednog od drugog. Nenad Raos za Bug.