Borba za slobodnu glavu

Iranske sigurnosne snage ubile su najmanje 76 prosvjednika tijekom 11 dana nemira izazvanih smrću mlade žene koju je uhitila moralna policija, kažu aktivisti. Državni mediji objavili su kako je 41 osoba poginula, uključujući nekoliko pripadnika osiguranja, a za smrti su okrivili prosvjednike. Index

Iranian women — no Hijab — sing the Farsi version of Bella Ciao, the anti-fascist anthem of the Italian resistance during WW II pic.twitter.com/FZXfszMRf1

— Frida Ghitis (@FridaGhitis) September 28, 2022