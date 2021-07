Naši izvoznici rasturaju

Državni zavod za statistiku objavio je stanje izvoza za proteklo razdoblje. U odnosu na prvih pet mjeseci prošle godine robni izvoz porastao je za 24,4 posto. No još je važniji podatak da je hrvatski izvoz također porastao i u odnosu na isto razdoblje 2019., i to za visokih 13,5 posto. Izvoz je u odnosu na isto lanjsko razdoblje porastao za 24,4 posto. U nešto manjim, ali i dalje u vrlo visokim postocima rastao je i uvoz. Dio objašnjenja tako visokog skoka jest to što je hrvatski robni izvoz lani u travnju i svibnju za vrijeme prvog lockdowna, pao po 25 posto u odnosu na travanj i svibanj 2019. Lider