Ne plivati tamo na svoju ruku

Velika plava rupa udaljena je 100-tinjak kilometara od obale Belizea i spušta se više od 400 metara u dubinu oceana. Ekspedicija ronioca je 2018. godine uspjela doći do njezina dna, a ono što su otkrili, prilično ih je šokiralo. Bilo je i smeća – ekipa je pronašla plastičnu bocu od dvije litre, kao i izgubljenu GoPro kameru. Pronađena su i dva ljudska tijela, vjerojatno su to bili ronioci koji su je pokušali istražiti. Iako je prizor bio uznemirujući, ekipa je odlučila ostaviti tijela tamo gdje su bila, smatrajući da je Velika plava rupa mirno mjesto, dostojno da budu ondje sahranjeni. Fascinantno je otkriće i mnoštvo špilja sa stalaktitima, koji se ne mogu formirati ispod površine vode. To ukazuje kako su špilje nekad davno bile na kopnu.