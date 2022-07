Zloglasni Wagner nudi im ugovor i posao, a kad pristanu, šalju ih na front bez potpisivanja

U Rusiji se provodi masovna mobilizacija po zatvorima, požalili su se rođaci osuđenika zakladi “Rusija iza rešetaka”, nevladinoj organizaciji za pomoć osuđenicima i njihovim obiteljima na sjedištem u Moskvi. Aktivisti tvrde da se ruski robijaši, nakon što im je obećana sloboda ako uspiju preživjeti, masovno regrutiraju u Putinovu plaćeničku grupu Wagner. Za odlazak u rat ne trebaju im nikakvi dokumenti, dovoljno je da se prijave kao dobrovoljci u postrojbe u Donbasu. Mobilizacija traje u Lenjingradskoj oblasti, Nižnjem Novgorodu i Vladimirskoj oblasti. Ovo nije prvi val Putinova novačenja po tamnicama. Početkom rata FSB i službenici Wagnera obišli su brojne državne kažnjeničke kolonije, tada su tražili osuđene bivše vojnike, časnike i policajce. Sada se iz kaznionica odvode gotovo svi koji to žele osim osuđenika za silovanje ili pedofiliju, tvrde u zakladi “Rusija iza rešetaka”. Obitelji zatvorenika strahuju da su regrutirani samo da budu topovsko meso. Slobodna

