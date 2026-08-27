Ili je teretana, ili je pikica

Stručnjaci poput epidemiologa Benjamina Radera i specijalista Peminde Cabandugame povezuju ovaj potencijalni preokret s boomom GLP-1 lijekova (Ozempic, Wegovy, Zepbound), koji potiču sitost i usporavaju pražnjenje želuca. Ipak, uzročno-posljedična veza još nije definitivno dokazana. Na trend mogu utjecati i postpandemijske promjene navika te veća briga o zdravlju. Neke studije i dalje predviđaju rast pretilosti do 2035. zbog visoke cijene, nedostupnosti lijekova i čestog prekida terapije koji dovodi do povratka kilograma. DW