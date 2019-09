Kunu po kunu...

Krađe u hrvatskim trgovinama kreću se između 1 i 1,5 posto njihova ukupnog prihoda, a ako se zna da je promet u trgovini na malo preko 100 milijardi kuna, to znači da se u hrvatskim trgovinama godišnje ukrade robe u vrijednosti od 1 do 1,5 milijarde kuna. Tko krade? Djeca iz zabave, kleptomani jer su bolesni, sirotinja koja tako preživljava i lopovi koji kradu da bi preprodavali. Ključ – ukrasti do vrijednosti od tisuću kuna jer u tom slučaju policija protiv kradljivca ne pokreće postupak po službenoj dužnosti, piše Globus.