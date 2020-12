U 24 država Europe je od ožujka do svibnja ove godine umrlo oko 160.000 ljudi više od prosjeka za razdoblje od 2016. do 2019. godine, pri čemu je najveći broj dodatnih smrti u odnosu na prijašnje godine zabilježen od 30. ožujka do 5. travnja, objavio je Eurostat (gore grafikon umrlih po tjednima, u tisućama ljudi). Najviše su umirali Europljani stariji od 70 godina, a stopa je najviše porasla u Italiji i Španjolskoj (otprilike duplo), dok je u Bugarskoj i Slovačkoj broj umrlih smanjen. Pliva zdravlje