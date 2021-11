Tko će koga prvi izazvati...

Bure baruta premjestilo se na istok Europe pa tako na tortu poremećenih odnosa Bjelorusije i Poljske sad možemo staviti šlag izglednih invazija Rusa u Ukrajinu jer Rusi postavljaju vojne snage uz ukrajinsku granicu. Rusi opovrgavaju obavještajne kanale, no Francuzi jasno daju do znanja da je to nedopustivo, dok Amerika naglašava važnost spremnog scenarija za reakciju dogodi li se vojna akcija. Putin lopticu baca Amerikancima i NATO-u istaknuvši da provode neplanirane manevre u akvatoriju Crnog mora te to čini Rusiju nervoznom. Ukrajinci još nisu reagirali i smatra se da Moskva upravo to želi isprovocirati kako bi oprala ruke od odgovora. Jutarnji list