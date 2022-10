Život na sjeveru

Izolirano selo na Aljaski, oko 130 kilometara iznad polarnog kruga, mora se preseliti zbog klimatskih promjena koje su dovele do stanjivanja leda na Arktiku, prenose američki mediji. Mjesto Kivalina s 400 stanovnika na uskom otoku uz sjeverozapadnu obalu Aljaske ugroženo je otapanjem arktičkog leda u Čukotskom moru. Oko sela je podignut obrambeni zid za zaštitu od poplava no on može kupiti samo još malo vremena. Prema stručnjacima u Kivalini se od 2025. više neće moći živjeti. Jutarnji, Washington Post