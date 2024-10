Niste same

Teške životne okolnosti često dovode mlade žene do toga da ostanu bez svega što su imale. Posebno zabrinjava činjenica da sve više žena završava na ulici. Glavni uzroci su obiteljske i zdravstvene poteškoće te gubitak posla, a one su posebno izložene riziku od nasilja. Žene su najranjivije. Često ne traže pomoć, misle da mogu same riješiti svoje probleme, a to ih dovodi u još složenije situacije. Imaju vrlo mali sustav podrške i kada završe na ulici, ne znaju kome se obratiti, bojeći se stigme. Mogu pronaći podršku u poludnevnom boravku udruge Dom nade, gdje mogu zadovoljiti higijenske potrebe i dobiti pomoć u ostvarivanju svojih prava. Svakodnevno tamo boravi više od 20 korisnica. Index, HRT