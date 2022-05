Kao kod kuće

U sklopu kina nalazit će se šest kino dvorana, uključujući i 3D dvorane, WOW bar i dvije rođendaonice. Kino, koje će biti u sklopu CineStara u Z centru imat će Royal beds ležajeve za dvoje, uz to više je prostora nego kod klasičnih kina, a posjetitelji mogu izabrati i Love box sjedala za veću privatnost, Vip Relax sjedala za dodatnu udobnost i fizičku distancu, a pritom mogu i bežično napuniti mobitele. Novo kino ističe se po interijeru koji potpisuje dizajnerski dvojac Franić & Šekoranja. Bit će to ujedno i prvo kino u regiji koje ima multifunkcionalnu namjenu – gaming dvoranu, što omogućuje igranja i natjecanja na velikom platnu. Ravno do dna