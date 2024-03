Rano čak i za aperitive

Alkoholna pića najmanje jednom u životu pilo je 41,5 posto dječaka i čak 45,1 posto djevojčica u dobi od 13 godina te 66,4 posto mladića i čak 71 djevojaka u dobi od 15 godina, piše Danica. Djevojke u dobi do 15 godina prestigle su mladiće i u opijanju pa se 43,9 posto djevojaka opilo najmanje jednom u životu, dok se isto odnosi na 42,5 posto mladića u dobi od 15 godina. Tijekom 2022. u Hrvatskoj se opet primjećuje rast opijanja kod učenika i učenica, odnosno nešto veći udjel nego 2018. godine, posebno u dobi od 11 godina, i to kod djevojčica više nego kod dječaka. To je sukladno drugim pokazateljima mentalnog zdravlja koji ukazuju na veću osjetljivost učenica tijekom i nakon pandemije u odnosu na učenike. N1