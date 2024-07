Prostača jedna

“Jednom prilikom pokušala sam taksistu platiti vožnju za cijenu koju smo prethodno dogovorili, no on je odbio primiti novac. Pokušala sam još jednom, no ponovno je odbio. Odustala sam i otišla sa smiješkom zbog besplatne vožnje. No to je bila greška, objasnio mi je kasnije prijatelj. Radi se o taarofu, umijeću pregovaranja ili cijenkanja koje se odnosi na sve situacije, od kupovanja namirnica do nuklearnih dealova. Par puta moraš reći ‘ne’ da bi na kraju dobio što želiš. No ne radi se samo o pristojnosti, već o izjednačavanju statusa u visoko hijerarhiziranom društvu”, piše o iskustvima iz Irana jedna putnica za BBC.