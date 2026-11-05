Kad te pohota odvede to TV-a

Amerika je u nekim stvarima vrlo čudna zemlja. Ljude se navodi na kršenje zakona da bi ih se kaznilo, iako bi i navođenje na nezakonito ponašanje zapravo i samo moralo biti kazneno djelo. Poseban vid takve logike odvijao se u televizijskoj emisiji “Uhvatiti predatora” u prvom desetljeću 21. stoljeća, gdje je ekipa emisije angažirala mlade glumce i glumice kao mamce za stvarne ili potencijalne internetske pedofile. Njih se putem seksualno eksplicitnih chatova vabilo na kućnu lokaciju na kojoj ih je čekao maloljetniku ili maloljetnici nalik glumac odnosno glumica, no koji bi se brzo udaljio/udaljila iz prostorije snimane skrivenim kamerama, a na scenu bi stupio “istraživački novinar” i voditelj Chris Hansen, izgovarajući uvijek istu rečenicu: “Što bi se dogodilo da ja nisam ovdje?”… time se bavi novi film Primetime, piše Damir Radić za Novosti