Mlltown Mell, svizac koji je godinama prognozirao vrijeme za Sviščev dan, preminuo je. Vijest su potvrdili njegovi timaritelji, a do Sviščevog dana, 2. veljače, nisu uspjeli pronaći zamjenu za Mela. Stanovnicima New Jerseyja prognozirao je kad je najbolje vrijeme za sadnju proljetnoga sjemena. Prošlogodišnji Sviščev dan proveo je u karanteni zbog pandemije, ali to ga nije spriječilo da predvidi rano proljeće svojoj zajednici, koja se nalazi otprilike na pola puta između Trentona i Newarka. Tradicija savjetovanja sa sviscem za znak ranog proljeća ili kasne zime proizlazi iz kršćanske tradicije Svijećnice – koja sama ima korijene u poganskim obredima.

