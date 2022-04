Ponuda uključuje 2 noćenja za 2 do 4 odrasle osobe i 1 do 3 djece do 12 godina (ovisno o tipu apartmana) u Holiday Parku Zelena Punta 3*. To je turističko naselje u Kukljici, a sastoji se od pojedinačnih zgrada s odvojenim apartmanima (3 vrste apartmana). Svaki apartman ima terasu ili balkon i nalazi se u zelenoj borovoj šumi, a većina ih ima pogled na more. Do centra Kukljice je 5 minuta pješke. Korištenje u terminu: 3.-18.6. i 18.-30.6. Jedna od 6 smještajnih opcija je i 2 noćenja za 3 odrasle osobe u Apartmanu tip B u ranijem terminu za 749 kn. Za više informacija i detaljne opise apartmana, kliknite na Ponudu dana.