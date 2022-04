Daleko od neutralnosti

Otkako je 2015. potpisan Pariški sporazum sa 195 zemalja svijeta, izgradnja termoelektrana na ugljen je smanjena, no u svijetu je još uvijek više od 2400 elektrana na ugljen koje rade punim pogonom u 79 zemalja, s ukupnim kapacitetom od 2100 GW. Tri četvrtine novih elektrana na ugljen koje su se pojavile prošle godine nalazi se u Kini. Nažalost, ta su nova postrojenja ‘poništila’ ukidanje elektrana na ugljen u svim ostalim zemljama zajedno. Daleko najveći svjetski emiter stakleničkih plinova, Kina, obećala je da će dosegnuti vrhunac emisije ugljika do 2030., a do 2060. bi trebala postati ugljično neutralna. Metro-portal