Sunce svaki dan

Cijene kolektora se kreću od 2200, 2300 kuna za jedan kolektor od dva kvadrata. Riječ je o običnom pločastom kolektoru, dok su vakuumski dvostruko skuplji. Oni se stavljaju ako na kući imate dovoljan kapacitet da se i zimi želite grijati kolektorima ili pokriti 20 posto potrebe za grijanjem. Prema posljednjim podacima iz 2016. godine, možemo zaključiti da je u Dalmaciji, dugoročno gledajući, najisplativije iskorištavati Sunčevu energiju preko kolektora. Važno je napomenuti da što je veći broj kolektora, to je i brži povrat investicije. Tako se u kućanstvu s 15 do 20 članova cijena za ugradnju sustava kreće u rasponu od 30.000 do 40.000 kuna, a povrat investicije je u roku od četiri godine. Jutarnji…