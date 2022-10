Jeste malo pod stresom? Ma yolo, stavite sve na hold i odite chillati. Nekad treba netko drugi da vam poruči da vi to zaslužujete, stoga evo! Ponuda uključuje 2 noćenja za 2 osobe + djecu do 6 godina u Apartmanima i sobama Rea uz 3 dana kupanja u Termama Sveti Martin. Cijena je ista bilo da ste za sobe ili apartman – 675 kuna. Apartmani su od Termi udaljeni 3 km (oko 3 minute vožnje autom). Ponuda se odnosi na boravak od nedjelje do petka, a za boravak tijekom vikenda moguća je nadoplata u iznosu 150 kn za cjelokupnu ponudu. Više detalja pogledajte ovdje.