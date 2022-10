Radar od 360 stupnjeva, napada više ciljeva u isto vrijeme, djeluje u svim vremenskim uvjetima...

Ukrajina je u utorak primila prvi od četiri obrambena zračna sustava IRIS-T koje im je obećala Njemačka, priopćilo je njemačko Ministarstvo obrane. Vođeni projektil IRIS-T SLM može pogoditi ciljeve udaljene do 40 kilometara i na visinama i preko 19 kilometara. To bi dodalo prijeko potrebne sposobnosti zastarjelom arsenalu protuzračne obrane iz sovjetske ere koji je Ukrajina već iskoristila Njemački sustavi prilično su napredni i pružaju vrlo fleksibilnu sposobnost protuzračne obrane do srednjih dometa, ovisno o varijanti, ali su u ograničenoj opskrbi. N1