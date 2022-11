Pad Hersona čini poluotok Kinburn neodrživim za Rusiju

U nedjelju su se pojavila nepotvrđena izvješća da se ukrajinske snage spremaju pokrenuti “amfibijsku operaciju manjeg opsega” na poluotoku Kinburn, posljednjem teritoriju pod ruskom kontrolom u Mikolajivskoj oblasti. Riječ je o izduljenom komadu teritorija koji se nalazi na lijevoj strani ušća Dnjipra u Crno more, južno od Mikolajiva i zapadno od Hersona. Kinburn je važan zato što gleda na ulaze u rijeke Dnjipro i Južni Bug te stoga kontrolira pristup lukama Herson i Mikolajiv. Kinburn je također najzapadnija točka do koje su Rusi stigli tijekom invazije na Ukrajinu. To je okupirano područje najbliže Odesi, udaljeno oko 60 kilometara, i omogućuje Rusiji daljnju kontrolu nad obalom Crnog mora. Jutarnji