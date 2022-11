Može letjeti dva sata na maksimalnoj visini od 2000 metara

Ukrajinska tvrtka Ukrspecsystems predstavila je novu bespilotnu izviđačku letjelicu SHARK koja je otporna na elektroničko ratovanje. Riječ je o dronu koji je nastao nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, a tamošnji inženjeri ističu da je rad na sustavu, od projektiranja do prvog leta, obavljen u manje od pola godine. “Ovo je još jedan dokaz čvrstine i nepobjedivosti ukrajinskog naroda jer smo u stanju stvarati visokotehnološke proizvode svjetske klase u vrlo teškim uvjetima”, kažu proizvođači. Tvrde da je SHARK maksimalno optimiziran za moderno ratovanje i potrebe ukrajinske vojske. Omogućuje visokokvalitetno dubinsko izviđanje, praćenje, prilagodbu vatre i mogućnost lociranja neprijatelja u stvarnom vremenu i fiksiranja njegovih kretanja. Općenito, bespilotna letjelica nadzire bojište i upravlja djelovanjem postrojbe s obzirom na trenutnu situaciju, a posebno se ističe njegova mogućnost integracije s doniranim zapadnim dalekometnim topništvom, osobito američkim topničko-raketnim sustavima HIMARS. Tportal

Now officially! Proud to present our new drone – #SHARK

We started working on it already after Feb 24, in conditions of full-scale invasion of the rf.

And in less than half a year, SHARK was already flying.

Completely 🇺🇦 drone – from idea to production.

Just beautiful & effective pic.twitter.com/YD4opSRGNG

— Ukrspecsystems (@ukrspecsystems) October 27, 2022