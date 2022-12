Pitanje je dana kada će Oružane snage Ukrajine osloboditi Mikolajivsku oblast, objavio je 24. prosinca portal RBC-Ukraine pozivajući se na izjavu glasnogovornice osloboditeljskih snaga južne Ukrajine Natalije Humenjuk koju je dala za TV kanal “Sloboda”. Humenjuk kaže da je situacija na poluotoku Kinburn teška jer ruske trupe i dalje dovlače oružje i ljudstvo kopnenim putem. U isto vrijeme, ne prestaju granatirati obližnja naselja na očakivskom i kutsurubskom području. “Vjerujem da ćemo vrlo skoro moći objaviti da je Mikolajivska oblast oslobođena”, kazala je Humenjuk. Prije rata, poluotok Kinburn je bio popularan među turistima. Rusi su ga zauzeli u lipnju i od njega napravili vojnu bazu. Odande su ispaljivali rakete i bespilotne letjelice na ukrajinski teritorij te gađali brodove koji su prevozili žito. S nedavnim oslobađanjem Hersona Kinburn se našao unutar dometa masovne ukrajinske artiljerije. Jutarnji

Ukrainian Special Forces crossing Dnipro River, to get to Kinburn Peninsula, from where the Ukrainian forces previously launched attacks towards Mykolaiv.

(OPSEC safe!) #Ukraine #UkraineRussiaWar #NAFO #NAFOfellas #OSINT #Russia #RussiaIsLosing #SlavaUkraini #Iran #China pic.twitter.com/xw3zIeWA4Z

— Archive Fella 🇧🇩🇺🇦 (@ArchiveArmory) November 18, 2022