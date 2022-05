Zimmer frei nije samo tako

Iznajmljivač iz Rijeke: “Kao je prošla sezona? Pa nije još prošla, i dalje odlično radimo, najave su dobre i za rujan tako da nema brige za konačni efekt ove sezone.” Iznajmljivačica iz Rakovice blizu Plitvica: “Gosti kod nas prvenstveno dolaze kako bi uživali u našem objektu i njegovom okolišu. Sjajno se odmore, naprosto, kako nam ističu – uživaju. To rezultira činjenicom da nam je sezona jako duga, da nismo ovisni samo o ljetu.” Iz Poreča: “Naprosto želimo turistima pružiti najviše, najugodnije i najkvalitetnije, a uvjerene smo i u to da je Hrvatskoj to najbolji razvojni pravac”… Novi list