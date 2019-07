Ultra i festival i cijene: Pola litre vode 30 kuna, pizza 200 kuna

Festival elektroničke glazbe “Ultra Europe” i iduće godine ostaje u Splitu! Umjesto vječite uvijek iste priče kako možda odlaze zbog boljih ponuda europskih metropola, organizatori su ovaj put, ranije nego što su to uobičajeno činili, potvrdili kako će se njihova manifestacija 2017. godine održavati od 13. do 19. srpnja, i to prva četiri dana na Poljudu, a zadnja tri dana na otocima. Prema podacima s kojima su se pohvalili iz organizacije “Ultre”, na ovogodišnjem festivalu tijekom sedam dana održavanja prošlo je 100.000 sudionika iz rekordne 143 zemlje. Slobodna