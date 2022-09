Ponuda uključuje 2 noćenja s ALL INCLUSIVE LIGHT uslugom (doručak, ručak i večera s uključenim pićem iz šankomata uz obroke) za 2 osobe + 1 ili 2 djece do 12 godina u Obiteljskom Hotelu Lišanj 4* u Novom Vinodolskom, tete čuvalice za djecu od 3 i više godina, novi gaming room s Playstation 5 konzolama, napuhanac za skakanje u obliku aviona, Kid’s Snack Corner svaki dan od 15:30 h do 16:30 h, dječja auto arena prilagođena svim uzrastima, Kids Club, parking. U terminu 11.-25.9. možete birati:

Klasičnu dvokrevetnu sobu s dodatnim ležajem za 2.249 kn

Klasičnu obiteljsku sobu za 2.819 kn

A u terminu 25.9.-6.10. možete odabrati:

Klasičnu dvokrevetnu sobu s dodatnim ležajem za 1.829 kn

Klasičnu obiteljsku sobu za 2.249 kn

Više detalja pronađite ovdje.