Desi se 😀 Ponuda uključuje paket pretraga na uzročnike spolno prenosivih bolesti iz urina u Poliklinici Lab Plus, a to znači testiranje na Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urelayticum i Trichomonas vaginalis. Nije potrebna najava dolaska. Potrebno je samo u sterilnu posudicu s poklopcem na navoj dati 10 do 20 ml prvog mlaza mokraće i nalazi su gotovi za 7 dana. Ponuda je na 47% popusta i košta 106 eura. Više detalja pogledajte ovdje.