Alternativa ili ne, bitno da se pije!

Zbog pandemije koronavirusa Oktoberfest se neće održati ni ove godine, no alternativno događanje manjih razmjera u subotu je počelo u Muenchenu na isti dan i na lokaciji slavnog njemačkog pivskog festivala. Bačve s pivom spojene su u pubovima u planirano vrijeme Oktoberfesta, u 12 sati po lokalnom vremenu. Za razliku od prošle godine, na tom je velikom polju ove godine dopušten alkohol. To je područje postalo javna zelena površina, rekao je šef Oktoberfesta Clemens Baumgaertner. Lokali su uređeni u stilu slavnih šatora Oktoberfesta, a festival traje do 3. listopada. Index

