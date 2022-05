Od toga će im sigurno biti bolje

Više od dvije godine od početka pandemije Sjeverna Koreja je tek ovog tjedna potvrdila da je koronavirus stigao i do njih. Prvi put se o tome govorilo u četvrtak, a do nedjelje (15. svibnja) potvrđena su 42 smrtna slučaja. Omikronom je zaraženo je više od 800.000 ljudi, a oko 325.000 se nalazi na liječenju. Predsjednik Kim Jong Un govori o „velikoj katastrofi“. U četvrtak je naredio lockdown, a državni mediji su prenijeli fotografije diktatora na sastanku s Politbiroom – svi su nosili maske. Pojavili su se nepotvrđeni izvještaji o paničnoj kupnji namirnica i nestašicama. (…) Istog dana kad je objavljena “velika katastrofa”, tri balističke rakete kratkog dometa ispaljene su u Japansko more. Ti testovi imaju dvostruku funkciju – skrenuti pozornost javnosti s epidemije i poslati poruku južnokorejskom predsedniku Junu. Deutsche Welle