Uređaji poput Amazonove Alexe mogu uspješno prepoznati zadihani glas kakav često prethodi srčanom zastoju, a rimski profesor Giovanni Saggio uspio je s 95-postotnom točnošću dijagnosticirati Parkinsonovu bolest između 284 osobe. Kako to? Svaki ljudski glas ima 6.300 parametara, a ljudsko uho ih, uz izuzetak prehlade, ne može razlikovati, no umjetna inteligencija to može. al Jazeera / The Star