Nisu ni Oasis daleko od Beatlesa

Express ima zabavan tekst o ženama koje su inspirirale poznate glazbenike da naprave nezaboravne hitove posvećenje upravo njima. Jedna od njih, Pattie Boyd bila je toliko fatalna da su je opjevala čak dva muškarca – njen suprug George Harrison u pjesmi Something, kao i njegov prijatelj Eric Clapton u pjesmi Layla. The Girl from Ipanema bila je pak ljepotica s plaže u Copacabani Heloisa Eneida Menezes Paes Pinto.