Umjetno uzgojeno meso, biljke, stvaranje života po izboru...

Futuristica Amy Webb i mikrobiolog Andrew Hessel objavili su knjigu “The Genesis Machine: Our Quest to Rewrite Life in the Age of Synthetic Biology” u kojoj zamišljaju pet mogućih scenarija i objašnjavaju njihov utjecaj na sve nas. Ovi scenariji, napisani poput spekulativne fikcije, duboko su ukorijenjeni u istraživanja, postojeće modele, baze podataka i znanost. Milijarde dolara ulažu se trenutno u sintetičku biologiju i to će imati veliki utjecaj na različite industrije, naročito farmaceutsku, ali i na zdravstvenu zaštitu. Vidjet ćemo promjene u poljoprivredi, industrijskim materijalima, pa čak i prostoru, jer smo sada dokazali da je moguće reprogramirati temeljne jedinice života. Prijete nam nove opasnosti: npr. kršenje sigurnosti podataka koje uključuje ​​naš DNK… Bug