Konačno malo svjetla u tunelu

Nastava u prostorijama bez grijanja, sviranje u kaputima, puknuće i curenje cijevi – samo su neki od uobičajenih problema koji u akademskoj godini muče zaposlenike i studente Muzičke akademije. Ništa puno sretnije ne prolaze ni druge dvije velike akademije – Likovna i Dramska. Financijski problemi s kojima se sve tri akademije, ali i niz manjih u Hrvatskoj, suočavaju nisu od jučer, ne predstavljaju loše rezultate aktualne uprave niti ukazuju na loše upravljanje financijskim sredstvima, ističe vodstvo, već ukazuju na višegodišnji, sustavni problem u kojem akademije ne mogu pokriti ni temeljne troškove. “Sredstva koja nam se dostavljaju pokrivaju otprilike trećinu naših potreba”, ističe za Faktograf Alen Novoselec, dekan ALU.