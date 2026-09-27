Umjetnost se vratila u Ilicu: ALU otvorila "Slavu Raškaj" nakon šesterogodišnje obnove - Monitor.hr
Prekjučer (12:00)

Konačno malo svjetla u tunelu

Umjetnost se vratila u Ilicu: ALU otvorila “Slavu Raškaj” nakon šesterogodišnje obnove

Nakon više od šest godina od potresa, Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu svečano je otvorila obnovljenu zgradu „Slava Raškaj“ u Ilici 83. U projekt vrijedan 15,14 milijuna eura uložena su sredstva EU-a, čime je 3.600 četvornih metara prostora – uključujući nekadašnji golubinjak u potkrovlju – preuređeno za nastavu. Novi dom napokon su dobili Odsjek za nove medije i Odsjek za animaciju. Ukupna obnova triju lokacija ALU-a premašuje 43 milijuna eura, a studenti u klupe useljavaju već 1. listopada. HRT


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