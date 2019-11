Poznata i cijenjena autorica i kazališna dama Mani Gotovac je na Interliberu publici svoj prvi roman ‘Snebivaš me’, ljubavnu i obiteljsku priču u kojoj se isprepliću sudbine triju žena i pojavljuje niz stvarnih osoba iz javnog života: Vanessa Redgrave, Vinkp Brešan, Angelina Jolie itd.

Glumac i redatelj Miran Kurspahić izveo je na predstavljanju performans u kojem je utjelovio dva lika romana i u svoj nastup uključio pripadnice okupljene publike, baš kao što roman svog čitatelja uvlači u komunikaciju od prvog pogleda (čitatelji se zrcale u naslovnici).

“Ljubav smatram temeljnom energijom ljudskog života, ali za mene je taj fenomen, fenomen ljubavi, nešto posve različito od važećeg i općeg motiva koji danas zaokuplja sve, a zove se – seks. Voljela bih da čitatelji od prve do zadnje stranice osjete koliko mi je ta razlika važna”, otkrila je na predstavljanju Mani Gotovac.

Gotovac su u svom romanu služi narativnim tehnikama različitih žanrova: stvarnosnom prozom, dramskim dijalozima, lirskim pasažima, bajkom, elementima trilera, dok sam naslov ‘Snebivaš me’ nije samo nepravilan gramatički oblik povratnog glagola snebivati se, nego i svojevrsni oksimoron. Snebivaš me znači istodobno: dovodiš me u nedoumicu, skandaliziraš me, užasavaš me, ali i – zadivljuješ me neobičnošću svoje pojave.

U romanu autorica slijedi sudbinu triju žena iz jedne obitelji, njihovih ljubavi i njihove rođene i nerođene djece tijekom šezdesetak godina; od pedesetih godina prošlog stoljeća do današnjih dana.