Folk-soul pjevač Bill Withers umro je u ponedjeljak u 81. godini (od komplikacija sa srcem), a iza sebe je ostavio diskografiju lijepe glazbe, u kojoj se najviše ističe ‘Ain’t No Sunshine’, nebrojeno puta obrađena i korištena u filmovima. Withers je autor još niza lijepih pjesama – ‘Lean on Me’, ‘Just the Two of Us’, ‘Lovely Day’– za koje većina i ne zna da su njegove jer se vrlo rano povukao iz glazbenog svijeta budući da ga izdavač nije podržavao. Zato i nije dao otkaz na svom svakodnevnom poslu u tvornici zahoda za avione.