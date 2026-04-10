Repao je rock

Rođen kao Lance Taylor u Bronxu kao dijete imigranata s Jamajke i Barbadosa, Bambaataa je odrastao tijekom razdoblja pokreta za oslobođenje crnaca. Godine 1973. suosnovao je Universal Zulu Nation, međunarodnu hip-hop organizaciju posvećenu podizanju svijesti. Njegov hit „Planet Rock" iz 1982. donio mu je svjetsko priznanje i smatra se ključnim za oblikovanje hip-hopa 1980-ih. TMZ, koji je prvi izvijestio o njegovoj smrti, navodi da je umjetnik preminuo u Pennsylvaniji u četvrtak zbog komplikacija uzrokovanih rakom.