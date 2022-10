Umro je škotski glumac Robbie Coltrane, koji je utjelovio mnogima omiljenog lika iz kultnog Harryja Pottera. Glumac je preminuo u 73. godini, javlja BBC. Ulogom čuvara ključeva i posjeda u Hogwartsu postao je popularan diljem svijeta i zaradio milijune. Brojni fanovi Harryja Pottera šokirali su se kada se glumac prošle godine pojavio u kolicima u televizijskom specijalu povodom obilježavanja 20. godišnjice. Također se pojavio u detektivskoj drami ITV-ja Cracker i filmovima o Jamesu Bondu Goldeneye i The World is Not Enough. Index