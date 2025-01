Legende žive vježno

Nije nepoznato da je grupa The Band bila tako nazvana s razlogom koji je opravdala kao omiljena grupa čitave generacije muzičara jer je bila blagoslovljena autorskim, izvođačkim i aranžerskim talentom. U posljednjoj stavci, onoj vezanoj za aranžiranje, Garth Hudson je imao posebno važnu ulogu. Aranžiranje je bila njegova supermoć, a njegova pozicija u grupi slična onoj koju je imao Charlie Watts iz Rolling Stonesa. Znalo se tko ne priča puno i znalo se bez koga ekipa ne funkcionira. Priča kaže da se pridružio kao glazbeni učitelj ostaloj četvorici podučavajući muzičku teoriju, naplaćujući svoje intelektualne usluge 10 dolara tjedno. Ne moramo biti sudski vještaci da procijenimo koliko je to utjecalo na napredak sastava kojeg će 1969., u vrijeme kad su Beatlesi bili itekako aktivni, popularni i relevantni, George Harrison proglasiti najboljom grupom na svijetu. Zoran Tučkar za Ravno do dna. O njima je Scorsese snimio film, koji ima temu i na Forumu