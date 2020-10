Škotskog glumca najbolje poznajemo iz sedam filmova o Jamesu Bondu, ali glumio je i u nizu drugih uključujući ‘The Hunt for Red October’, ‘Highlander’, ‘Indiana Jones and the Last Crusade’ i ‘The Rock’. Oscara je dobio 1988. za svoju ulogu u ‘The Untouchables’. Bilo mu je 90 godina. BBC