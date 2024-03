U mirovnoj misiji

Charles, naime, putuje svijetom i zagovara širenje nuklearne energije i nastoji potaknuti međunarodnu suradnju u prelasku na energetske izvore bez ugljika, a da se pritom smanje prijetnje od nuklearnog oružja. Nastoji to postići s Oppenheimer Projectom, organizacijom koju je pokrenuo radi borbe protiv egzistencijalnih rizika, uključujući klimatske promjene i nuklearni rat. No Charles je otišao i korak dalje pokrenuvši Oppenheimer Energy Ventures, tvrtku s pomoću koje želi investirati u projekte vezane uz nuklearnu energiju. Ulaganjem u nuklearnu energiju, korištenjem fisije za korištenje energije u miroljubive svrhe za rješavanje najvećih prijetnji koje imamo kao što su klimatske promjene, organizacija može imati veći utjecaj od one koja se samo usredotočuje na prikupljanje i raspoređivanje dobrotvornih prilog – Kaže Charles Oppenheimer, unuk Roberta Oppenheimera, za Lider.