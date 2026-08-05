Do you know the punk from Down Under, where women glow and men chunder

Uoči nastupa Amyl and The Sniffers: Vodič kroz suvremeni australski punk - Monitor.hr
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Uoči nastupa Amyl and The Sniffers: Vodič kroz suvremeni australski punk

Premijerni nastup Amyl And The Sniffers u Zagrebu 8. kolovoza idealan je povod da zaronite u australsku underground garažnu i punk scenu koja se krije u sjeni nekoliko poznatijih imena. Ravno do dna donosi 13 imena: The Chats, Dune Rats, Gee Tee, Ghoulies, Pleasants, Alien Nosejob, Tee Vee Repairman, R.M.F.C., Antenna, Research Reactor Corp., The Unknowns, Steröid, Aborted Tortoise


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02.11.2024. (16:00)

Punk kakav bi i trebao biti

Amyl And The Sniffers – Cartoon Darkness: Obračun s hejterima

Treći album australskog pub rock/punk rock benda predstavlja kreativno raskrižje benda koji je odlučio eksperimentirati sa zvukom, no rezultat nudi više promašaja nego pogodaka. Amyl And The Sniffers u manje od deset godina prošli su impresivan put od cimera koji su dijelili stan u Melbourneu do jednog od značajnijih punk bendova ovog desetljeća. Na tom putu prometnuli su se u live atrakciju čija ih je reputacija dovela do turneja s bendovima kao što su Foo Fighters, The Smashing Pumpkins, i Green Day. Kroz desetljeće rada Sniffersi su se pozicionirali kao bend na strani slabijih i marginaliziranih pritom propitujući ustaljene ili nepravedne društvene norme te stereotipe. Drugi i sve važniji aspekt je Tayloričin prkos kritičarima benda i nje same. Upravo je taj fokus na kritičare napuhan do bizarnih razmjera na novom albumu „Cartoon Darkness“ koji je djelomično pretvoren u krležijansko pankerski „obračun s njima“. Ravno do dna, imaju i temu na Forumu.