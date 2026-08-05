Do you know the punk from Down Under, where women glow and men chunder

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Uoči nastupa Amyl and The Sniffers: Vodič kroz suvremeni australski punk
Premijerni nastup Amyl And The Sniffers u Zagrebu 8. kolovoza idealan je povod da zaronite u australsku underground garažnu i punk scenu koja se krije u sjeni nekoliko poznatijih imena. Ravno do dna donosi 13 imena: The Chats, Dune Rats, Gee Tee, Ghoulies, Pleasants, Alien Nosejob, Tee Vee Repairman, R.M.F.C., Antenna, Research Reactor Corp., The Unknowns, Steröid, Aborted Tortoise