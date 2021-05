Dugovi se gomilaju

Situacija s dugom Crne Gore prema Kini zbog gradnje autoputa rasvijetlila je i situaciju Srbije koja trenutačno ima nešto manje od 1,1 milijarde eura duga prema Kini, ili 2,31 posto BDP-a. Predviđeno je jоš 2,02 milijarde eura kredita od kineskih banaka, no zemlja je do 2039. preuzela barem još 1,1 milijardu eura duga prema Kini. U dokumentu se ne govori o 3,2 milijarde eura koje je Srbija bez javne nabave dodijelila Kini za izgradnju kanalizacije i infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada, a ni o milijardi eura za izgradnju metroa u Beogradu te 165 milijjuna eura za budući toplovod Novi Beograd-Obrenovac. Dio je to Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj suradnji u oblasti infrastrukture između Srbije i Kine iz 2009. po kojem Kina ne plaća PDV i carinu te nema obveze javnog nadmetanja, a pojedinci se u zemlji pitaju koje su koruptivne prakse iza tog sporazuma skrivene. Jutarnji list