Uskoro Mali piknik na Gornjem gradu

Švedske delicije, radionice za djecu, trčeće skupljanje smeća i britanski mjuzikl na rasporedu su u subotu u zagrebačkom Maksimiru za švedskog blagdana Midsommar – ’’Švedski doček ljeta’’. U 15 su kava i švedski kolači, u 15:30 izrada vjenčića, bojanje konjića, plesanje oko cvjetnog stupa (za djecu iznad 3), u 17 sati plogging – sakupljanje smeća u prirodi tijekom joggiranja, u 18 sati Midsommar piknik uz švedsku glazbu i u 21 projekcija filma ‘Mamma Mia! Here we go again’. Dio dekica za piknik osigurat će organizatori, a lokalni OPG-ovi s Malog placa nudit će pregršt eko proizvoda na prodaju tijekom cijelog večernjeg eventa.