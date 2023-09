Gangster mekog srca

Poznati bračni posrednik iz Runovića – Nediljko Babić Gangster spojio je čak 470 parova. Posao mu je, kaže, postao sve teži jer je komplicirano naći pravu ljubav, a i današnji mladi izbjegavaju obveze, brak i djecu. Nevjesta nedostaje pa ih traži i po Ukrajini, Filipinima, Keniji, a samo u Imotskoj krajini je oko 2500 neženja. “Jednostavno su nezainteresirani. I mame su tu kumovale. Mamine kćeri i mamini sinovi. Ja ovdje znam neke djevojke, ona mamu uvik vuče za ruku umjesto dečka. Dečka da traži, da se uda da rodi koje dijete, a ne da čeka 50 godina”, tuži se Gangster. Nezadovoljan je i sa svojim sinom: “”Ja sam njemu neprijatelj broj jedan što sam mu rekao da nađe curu. Ja ga mogu u roku od 24 sata oženiti, no on neće pričati sa mnom, njega to ne interesira.” Net